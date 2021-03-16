Про це повідомляють #Букви.
У Twitter журналу з’явилася обкладинка з актором. На фото він позує у чорному світшоті, світлих джинсах та кедах.
“Я повністю той, яким я є”, – написано на обкладинці.
В інтерв’ю журналу актор зізнався, що період статевого дозрівання був для нього справжнім пеклом. Тільки після хірургічних операцій він зміг із задоволенням дивитися на власне зображення у дзеркалі.
За словами Еліота, понад 9 років він мріяв стати чоловіком, адже відчував себе дискомфортно у тілі жінки. Тому він свідомо обирав короткі зачіски та чоловічий одяг.
"I'm fully who I am." Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx
— TIME (@TIME) March 16, 2021
Нагадаємо, 2 грудня Еллен Пейдж знову зробила камінг-аут – вона оголосила, що є трансгендерним чоловіком і попросила використовувати стосовно себе чоловічі займенники.
“Вітаю, друзі, я хочу поділитися з вами, що я – трансперсона, мої займенники – він/вони, а мене звати Елліот. Я щасливий, що пишу це. Щасливий бути тут. Опинитися в цьому моменті в моєму житті”, – зазначив тоді Пейдж.
Елліот Пейдж (уроджена Еллен Пейдж) стала відомою за ролями у фільмах “Джуно”, Люди Ікс: Остання битва, “Початок”, “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього”.
- У січні стало відомо, що трансгендерний актор Елліот Пейдж розлучається зі своєю дружиною Еммою Портнер після трьох років шлюбу.