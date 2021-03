Про це повідомляють #Букви.

У Twitter журналу з’явилася обкладинка з актором. На фото він позує у чорному світшоті, світлих джинсах та кедах.

“Я повністю той, яким я є”, – написано на обкладинці.

В інтерв’ю журналу актор зізнався, що період статевого дозрівання був для нього справжнім пеклом. Тільки після хірургічних операцій він зміг із задоволенням дивитися на власне зображення у дзеркалі.

За словами Еліота, понад 9 років він мріяв стати чоловіком, адже відчував себе дискомфортно у тілі жінки. Тому він свідомо обирав короткі зачіски та чоловічий одяг.

"I'm fully who I am." Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx

— TIME (@TIME) March 16, 2021