Мінні Маус приміряє штани та піджак замість традиційного плаття в горошок, на честь 30-тої річниці паризького Діснейленду.

Про це пише американський журнал про знаменитостей People.

Культова героїня Діснею, мишка Мінні Маус, змінить свій образ на честь святкування 30-річчя парку розваг “Діснейленд” в Парижі. Своє традиційне червоне плаття у білий горошок та відповідний бантик Мінні проміняє на сучасний та модний костюм.

Новий образ для Мінні Маус розробила дизайнерка Стелла Маккартні. Вона планує одягнути мишку у костюм, який складатиметься із синіх штанів та піджака в чорний горошок, а також бантика у тон.

“Мінні завжди займала особливе місце у моєму серці. Я дуже рада, що зможу створити новий образ для культової Мінні Маус. Я хотіла, щоб Мінні приміряла свій перший костюм у паризькому Діснейленді, тому розробила синій смокінг”, – розповіла дизайнерка.

Як зазначила Маккартні, новий погляд на фірмовий горошок Мінні стане символом прогресу для нового покоління. Свій синій костюм у чорний горошок Мінні приміряє уже в березні 2022 року.

“Я не вже не можу дочекатись, коли ви побачите новий образ”, – додала Стелла Маккартні.

Варто зазначити, що Мінні Маус буде не єдиною, хто постане в ному образі на честь свята. При перегляді промо ролика святкування 30-річчя паризького Діснейленду, можна побачити Міккі Мауса у костюмі в лавандовому та сріблястому тонах. У цьому ж ролику Мінні Маус появляється у рожевій сукні.