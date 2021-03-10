Про це повідомляє журнал Hypebeast.

Пісню Cardi B Bodak Yellow придбали вже 10 мільйонів разів. Це найбільша кількість покупок композиції в історії.

Сама виконавиця також прокоментувала цю новину. На своїй сторінці в Instagram реперка продемонструвала, як довго та наполегливо йшла до успіху. Зокрема, вона поділилася з фоловерами архівним відео, коли вона лише починала підкорювати зірковий олімп. У каруселі Cardi B також залишила відеоролик про те, як вона відреагувала на діамантовий статус своєї пісні.

“Кілька років тому я зовсім не розуміла, що означає мати діамантовий трек, я просто хотіла перемагати та прориватися вперед. Ця пісня змінила моє життя. Дякую всім, хто надав Bodak таку підтримку і купував його аж до цього дня”, – прокоментувала зірка.

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Cardi B випустила трек Bodak Yellow у 2017 році. Саме ця пісня зробила її відомою у цілому світі, а зараз назавжди закарбувала ім’я співачки в історії шоу-бізнесу.

Трек двічі номінували на Ґреммі, а також він став “Піснею року” на церемонії 2017 BET Hip Hop Awards. Впродовж кількох тижнів Bodak Yellow займав перше місце на усіх відомих чартах, зокрема на Billboard Hot 100.