Акторка і модель Пріянка Чопра заявила, що вперше за 22 роки кар'єри стала отримувати паритетну оплату з чоловіком-зіркою під час зйомок серіалу Amazon Prime Video "Цитадель". Серіал стартує наступного місяця.

Про це повідомило Variety.

Пріянка Чопра спілкувалася з керівницею Amazon Studios Дженніфер Салке про серіал на фестивалі South by Southwest в Остіні. Вона сказала, що їй цікаво, чи паритет оплати випливає з того факту, що Amazon Studios очолює жінка.

За словами акторки, вона працює в індустрії розваг уже 22 роки та брала участь у понад 70 картинах, зокрема двох телешоу.

“Але коли я знімалася в “Цитаделі”, це був перший випадок у моїй кар’єрі, коли я мала рівну оплату праці з моїм колегою-актором. Вперше за 22 роки”, — сказала вона. “Це наче безглуздя, я вклала стільки ж часу у роботу, скільки вклала в інвестиції та працю, але мені платять набагато менше”.

Модель порушила питання того, як жінки стикаються з проблемами у сфері розваг, як розмір зарплат, керівні посади і “скляні стелі”. Тобто, коли жінкам доводиться докладати більше зусиль ніж чоловіки для досягнення результату.

За її словами те, що жінки обіймають керівні посади “справді обнадійливо і надихає”.

Довідка. “Цитадель” є початком франшизи, яка включатиме супутні серіали. Вони будуть створені на місцевих ринках з місцевими зірками та мовами. Спін-офф серіалу, дія якого розгортається в Італії та Індії, вже в роботі.

У серіалі розповідатиметься про незалежне глобальне шпигунське агентство, яке розпадається після того, як його знищив могутній синдикат. Елітні агенти Мейсон Кейн (Річард Медден) і Надя Сін (Пріянка Чопра) після цього стали переховуватися. Крім того, їхня пам’ять стерта та вони живуть під новими іменами. Утім їхній колишній колега по Цитаделі, Бернард Орлік (Стенлі Туччі), знаходить їх, аби все виправити.

Керівниця Amazon Studios Дженніфер Салке зазначила, що ідея серіалу виникла в результаті мозкового штурму. Вони вирішили створити глобальний серіал із взаємопов’язаними частинами.