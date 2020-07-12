Група "Время и Стекло" презентувала кліп на пісню Last Dance, яка стала їх прощальною. Як відомо, раніше вони заявили про припинення діяльності колективу.

Відео вже є в Мережі.

На відео вокалісти колективу, Надя Дорофєєва та Позитив дають прес-конференцію в костюмах ковбоїв.

“Ми не плануємо йти в вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани – через пандемію перенесено дати концертів прощального туру, але ми приїдемо до всіх запланованих концертних зали. Приходь подивитися на наш останній танець у своєму місті”, – сказано в тексті під відео.

Як відомо, “Время и Стекло” планувала прощальний тур цього літа, але скасування концертів у зв’язку з пандемією коронавірусу внесло свої корективи.