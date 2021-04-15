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«Врятуйте нашу команду»: Девід Бекхем повернеться на футбольне поле для зйомок серіалу

Відомий футболіст Девід Бекхем повернеться на поле для зйомок серіалу “Save Our Squad” ("Врятуйте нашу команду").

Четвер, 15 квітня 2021, 18:20

Про це повідомляє видання Variety.

Відомо, що серіал вийде на стрімінговій платформі Disney+. Бекхему дісталася роль футбольного наставника, який допомагає молодим спортсменам.

За даними видання, знімальний процес відбуватиметься у Східному Лондоні, де Бекхем починав свою спортивну кар’єру. За сюжетом, знаменитий британець повернеться на футбольне, щоб допомогти реалізуватися молодим спортсменам. 

“Це фантастика – зніматися в “Save Our Squad” і розкривати деталі того виду масового футболу, який я випробував у дитинстві і який так багато дав мені на початку кар’єри. Мені дуже пощастило, що у мене був довгий та успішний шлях у спорті. Тепер я маю неймовірну можливість допомогти цим командам як наставник. У футболі дуже важливо розвивати й плекати молоді таланти, тому чудово працювати над цим у проєкті Disney+”, – поділився Девід Бекхем.

Цікаво, що у серіалу нема чіткого сюжету та сценарію. Ймовірно, формат нагадуватиме реаліті-шоу. Водночас режисер Шон Дойл обіцяє, що це буде захопливий проєкт.

“Це дивовижна можливість показати важливість і вплив футболу у Великій Британії. Серіал буде захопливим, драматичним, натхненним, повним сміливості – все, що демонстрував Девід в кар’єрі”, – зазначив Дойл.

Зазначимо, що футбольна кар’єра Девіда Бекхема тривала понад 20 років. Він став володарем престижних нагород, був бронзовим призером чемпіонату Італії та понад 100 разів виходив на поле у складі збірної Англії. Найбільшого успіху Бекхем досягнув у складі команди “Манчестер Юнайтед”. Футболіст також виступав за клуби ПСЖ, “Реал”, “Мілан” та “Лос-Анджелес Гелексі”.

  • Netflix зніме мінісеріал про життя сім’ї Девіда та Вікторії Бекхем. Девід та Вікторія Бекхем уклали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на понад 20 мільйонів доларів.
Теги: Девід Бекхем, серіал, футбол, Disney

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