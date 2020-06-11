Організатори премії MTV Movie&TV Awards вирішили перенести церемонію вручення на невизначений термін через епідемію коронавірусу. Церемонія повинна була відбутися у червні.

Про це повідомляє Variety.

Наразі організатори кажуть про можливе проведення церемонії нагородження в грудні.

Також організатори зазначили, що в MTV розглядають можливість проведення Video Music Awards у серпні в Barclays Center в Брукліні (Нью-Йорк, США).

“Здоров’я всіх учасників – наш пріоритет номер один. Крім цього, ми працюємо над кількома планами, якщо виникнуть непередбачені обставини”, – завили представники MTV.

З року в рік в MTV не називають конкретних дат проведення церемоній. Але якщо порівнювати з минулим роком, то церемонія вручення премій відбулася 15 червня в Лос-Анджелесі. При цьому номінації було оголошено на місяць раніше, 14 травня.