Американська поп-співачка Леді Гага, яка сьогодні, 28 березня, святкує свій день народження, похвалилася в соцмережі подарунком, який отримала від свого коханого, бізнесмена Майкла Поланскі.

Фотографію співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому кадрі Леді Гага обіймає величезний кошик з білими квітами.

Фото співачка підписала зворушливим зізнанням у коханні, в якому повідомила, що сумує за Поланскі і своїми собаками.

“Коли бойфренд надсилає тобі всі квіти Риму на день народження. Я люблю тебе милий. Я не можу дочекатися, коли буду вдома з тобою і нашими собаками. Це все що мені потрібно”, – написала Леді Гага.

Нагадаємо, що зараз Леді Гага знаходиться в Римі на зйомках фільму Рідлі Скотта “Гуччі”, який вийде в прокат в кінці року.