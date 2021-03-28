Фотографію співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На опублікованому кадрі Леді Гага обіймає величезний кошик з білими квітами.
Фото співачка підписала зворушливим зізнанням у коханні, в якому повідомила, що сумує за Поланскі і своїми собаками.
“Коли бойфренд надсилає тобі всі квіти Риму на день народження. Я люблю тебе милий. Я не можу дочекатися, коли буду вдома з тобою і нашими собаками. Це все що мені потрібно”, – написала Леді Гага.
Нагадаємо, що зараз Леді Гага знаходиться в Римі на зйомках фільму Рідлі Скотта “Гуччі”, який вийде в прокат в кінці року.
- Американська співачка Леді Гага закохана до нестями у свого партнера, підприємця та інвестора Майкла Поланскі, з яким вона працювала в Instagram у лютому 2020 року, і хоче завести дітей.