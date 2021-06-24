Відео з’явилося в Instagram-акаунті Lifetime.
Ролі герцога і герцогині Сассекських в новій стрічці, прем’єра якої очікується найближчим часом, виконали Джордан Дін і Сідні Мортон.
Фільм “Гаррі і Меган: Втеча з палацу” продовжує серію картин, розпочату у 2018 році.
За даними Just Jared, нова стрічка покаже, що насправді сталося в палаці, і що змусило Гаррі та Меган залишити все, щоб побудувати зовсім інше майбутнє для себе і свого сина Арчі.
У ньому будуть детально описані наростальна ізоляція та смуток Меган, їх розчарування тим, що палац не захищав їх від нападок преси, і страх Гаррі, що історія повториться, і він не зможе захистити свою дружину і сина від тих сил, що стали причиною передчасної смерті його матері.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.