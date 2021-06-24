Відео з’явилося в Instagram-акаунті Lifetime.

Ролі герцога і герцогині Сассекських в новій стрічці, прем’єра якої очікується найближчим часом, виконали Джордан Дін і Сідні Мортон.

Фільм “Гаррі і Меган: Втеча з палацу” продовжує серію картин, розпочату у 2018 році.

За даними Just Jared, нова стрічка покаже, що насправді сталося в палаці, і що змусило Гаррі та Меган залишити все, щоб побудувати зовсім інше майбутнє для себе і свого сина Арчі.

У ньому будуть детально описані наростальна ізоляція та смуток Меган, їх розчарування тим, що палац не захищав їх від нападок преси, і страх Гаррі, що історія повториться, і він не зможе захистити свою дружину і сина від тих сил, що стали причиною передчасної смерті його матері.

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Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.