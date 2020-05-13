Про це повідомляє Tatler.
У новому фільмі, який отримав назву “Гаррі та Меган: Втеча з палацу”, зобразять останні події “суперечливої свідомої відмови від корони” після народження сина пари – Арчі.
Цей фільм стане продовженням двох останніх фільмів Lifetime про королівську пару “Гаррі та Меган: королівський роман” і “Гаррі та Меган: становлення королівської пари”.
Однак на сьогоднішній день не оголошено жодного кастингу для зйомок у фільмі, а також немає ніякої додаткової інформації про виробництво фільму або дату його випуску, ймовірно, через пандемію коронавірусу.
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