Майже 50 років тому зникла сукня героїні Джулі Гарленд з “Чарівника країни Оз”. Тепер вбрання знайшли там, де воно зникло.

Про це повідомляє Communications Catholic.

У 1972 році сукню подарували Католицькому університету Америки. Однак вже через рік воно зникло. Через 50 років сукня знайшлася. Загадкове зникнення розгадав співробітник університету Метт Ріп.

Чоловік вирішив розшукати сукню. В рамках пошуків Ріп переглянув всі архіви, шафи та інші місця, але культового вбрання ніде не було. Після цього він побачив сміттєвий пакет поверх факультетських посилок. Звідти він дістав коробку з-під взуття, в якій і зберігалася сукня всі ці роки.

Працівник університету зізнався, що довго не міг повірити, що знайшов втрачену сукню. Пізніше експерт фільму Раян Лінтелман підтвердив, що це дійсно сукня Джуді Гарленд.

Відтепер сукню зберігатимуть в спеціальних умовах. Передбачається, що сукня стане для студентів університету символом надії, сили та сміливості.