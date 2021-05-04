Про це повідомили на сайті Trombia Technologies.
Впродовж останніх тижнів Trombia Technologies проводить пілотні випробовування своєї автоматизованої машини для прибирання. Мета — дослідити придатність робота для роботи у житловому районі міста. Робот працює по буднях вночі та вечорами, зокрема, прибирає велодоріжку Баана.
В компанії переконують, що Trombia Free — це перша у світі електрична та автономна прибиральна машина з повним приводом. Також переконують, що робот споживає лише 15% енергії і значно менше води, ніж потрібно звичайним машинам для чищення, а також не створює викидів.
“Автономна та електрична прибиральна машина настільки тиха, що дозволяє підмітати вулиці вночі, якомога менше заважаючи руху”, — каже керівний директор компанії Антті Нікканен з Trombia Technologies.
Як відомо, місцева влада планує до 2035 року зробити Гельсінкі містом з нульовими викидами вуглецю. І цей експеримент з роботом — частина шляху для досягнення цієї мети.
MT @TestbedHelsinki: Good morning @supercell HQ! We were sweeping the street for you at night earlier this week with @TrombiaTech’s #trombiafree! #testbed #smartmobility #autonomous #finland pic.twitter.com/YpOLraIWYr
— GoodNewsfromFinland (@goodnewsfinland) April 25, 2021
Helsinki Baana Bicycle lane sweeping pilot underway. Getting all wet, but we are #allweatherautonomous.#smartcities #sweeper #streetcleaning pic.twitter.com/m9txztAPic
— Trombia Technologies (@TrombiaTech) April 23, 2021
Наразі такі роботи недоступні для продажу, утім, компанія планує продавати у Trombia Free з 2021 року (в Німеччині та Норвегії), а з 2022 року — вийти на світовий ринок. Вартість робота поки не називають.
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