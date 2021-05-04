Про це повідомили на сайті Trombia Technologies.

Впродовж останніх тижнів Trombia Technologies проводить пілотні випробовування своєї автоматизованої машини для прибирання. Мета — дослідити придатність робота для роботи у житловому районі міста. Робот працює по буднях вночі та вечорами, зокрема, прибирає велодоріжку Баана.

В компанії переконують, що Trombia Free — це перша у світі електрична та автономна прибиральна машина з повним приводом. Також переконують, що робот споживає лише 15% енергії і значно менше води, ніж потрібно звичайним машинам для чищення, а також не створює викидів.

“Автономна та електрична прибиральна машина настільки тиха, що дозволяє підмітати вулиці вночі, якомога менше заважаючи руху”, — каже керівний директор компанії Антті Нікканен з Trombia Technologies.

Як відомо, місцева влада планує до 2035 року зробити Гельсінкі містом з нульовими викидами вуглецю. І цей експеримент з роботом — частина шляху для досягнення цієї мети.

Наразі такі роботи недоступні для продажу, утім, компанія планує продавати у Trombia Free з 2021 року (в Німеччині та Норвегії), а з 2022 року — вийти на світовий ринок. Вартість робота поки не називають.