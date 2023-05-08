Про це сповіщає Hypebeast.

Фільм розповідає про роботу та життя фізика-теоретика, професора Каліфорнійського університету в Берклі Роберта Оппенгеймера, який очолював у Другу світову проект США зі створення ядерної зброї “Мангеттенський проєкт”.

В основу стрічки ліг роман “Американський Прометей: тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера”, удостоєний Пулітцерівської премії 2006 року.

Роль Оппенгеймера виконав ірландський актор Кілліан Мерфі, його дружину, біолога та ботаніка Кетрін “Кітті” Оппенгеймер зіграла Емілі Блант. У зйомках картини також взяли участь лауреат премії “Оскар” Метт Деймон, який зіграв генерала Леслі Гроуза-молодшого; Роберт Дауні-молодший у ролі Льюїса Штрауса, комісара-засновника Комісії з атомної енергії США; номінантка на премію “Оскар” Флоренс Пʼю, яка грає психіатриню Джин Тетлок, а також Рамі Малек, Кеннет Брана, Гарі Олдман, Бенні Сафді, Джош Хартнетт, Дейн Дехаан, Джек Квейд, Меттью Модайн, Олден Еренрайк та інші.

Прем’єра стрічки запланована на 21 липня 2023 року.