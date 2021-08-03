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“Веном 2: Карнаж” – це сиквел фантастичного бойовика про лиходія зі всесвіту “Людини-павука”.

За сюжетом, у тілі журналіста Едді Брока живе істота Веном. Вона навчилася співіснувати з ним й не пожирати людей. Потім він зустрінеться з лиходієм Клетусом Кесседі, тілом і розумом якого заволоділа інша істота – Карнаж.

Режисери кажуть, що Венома можна якось приборкати. Натомість Карнаж – злий і агресивний.

Режисером сиквелу став Енді Серкіс. У головних ролях Том Гарді (Едді Брок) і Вуді Гаррельсон (Клетус Кесседі).

Прем’єра “Веном 2: Карнаж” в українських кінотеатрах відбудеться 16 вересня.

Нагадаємо, прем’єру фільму “Веном 2” неодноразово переносили. Він мав вийти 25 червня.