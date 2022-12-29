Ролик з трейлером опублікував Youtube-канал GameTrailers.8

“Насолоджуйтесь першим новим ігровим трейлером S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl майже через шість місяців [після оголошення – прим.ред.], де українські розробники демонструють нам прогрес у майбутньому шутері від першої особи”, – говориться в описі до відео.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — це “величезний відкритий світ без меж” із нелінійною історією на основі Unreal Engine 5. Він буде доступний у 2023 році на ПК та як ексклюзив на консолях Xbox Series X/S. Він також буде запущений в Xbox Game Pass у перший день релізу. Гра уже доступна для передзамовлення.

Користувачів закликають поринути у Зону, сповнену небезпечних ворогів, смертельних аномалій і потужних артефактів.

Багато різних життєвих історій відбувається у Зоні — найнебезпечнішому та найзагадковішому місці на Землі. Але що ти тут шукаєш, сталкере? Розкажіть чому ви так прагнете вийти за Периметр!

Довідка: S.T.A.L.K.E.R. — серія ігор, розроблена українською компанією GSC Game World. Жанр – шутер від першої особи і survival horror.

Сценарій гри розгортається у нинішньому часі, але в альтернативному світі на території України, де аномальна катастрофа породила моторошних істот, які заселили зону відчуження.