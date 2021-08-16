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Вийшов трейлер десятого сезону «Американської історії жахів» з Маколеєм Калкіним, – відео

Телеканал FX випустив трейлер десятого сезону “Американської історії жахів”, який отримав назву “Подвійний сеанс”.

Понеділок, 16 серпня 2021, 19:58

Відео з’явилося у Youtube.

Як сповіщалося, в травні 2020 року Мерфі повідомив, що працює над створенням спін-оффу серіалу, який отримає назву “Американські історії жахів”. В ньому будуть представлені автономні епізоди, а не ціла сюжетна арка, як в “Американській історії жахів”. Вже 15 липня на FX на Hulu будуть випущені два перших епізоди. Наступні виходитимуть щотижня.

Автори проєкту поділили сезон на дві частини. У першій розкажуть про подружжя, що переїздить у віддалене містечко. Чоловік не може написати сценарій, а його вагітна дружина дивно почувається у новому місті. При цьому місцеві жителі також лякають сім’ю.

У продовженні серіалу з’являться: Маколей Калкін, Лілі Рейб, Фінн Віттрок, Біллі Лурд, Сара Полсон, Еван Пітерс, Френсіс Конрой, Леслі Гроссман та Анжеліка Росс.

Прем’єра шоу відбудеться 25 серпня на FX.

  • Раніше Раян Мерфі опублікував тизер спін-оффу серіалу “Американська історія жахів”.
Теги: Американська історія жахів, відео, Маколей Калкін

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