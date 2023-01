Про це інформує Dailymail.

Минулого року її бренд “Kylie Minogue Wines” продав понад 7 мільйонів пляшок просекко, які примножили фінансові статки співачки на 7,7 мільйона фунтів стерлінгів.

У травні 2022 року повідомлялося, що її рожеве просекко користувалося попитом у жителів Великої Британії та стало найбільш продаваним брендом знаменитостей. Австралійська співачка випустила свій асортимент вин два роки тому, але рожеве ігристе вино під маркою “Prosecco rose” вартістю 12 фунтів стерлінгів стало бестселером.

“Навколо особистих брендів знаменитостей, особливо алкогольних, може бути тавро, але я думаю, що завдяки якості нам вдалося його оминути. Це вражає, що ми змогли охопити таку велику частину клієнтів за допомогою колекції вин, особливо враховуючи, що ми відкрили власну справу під час карантину”, – говорить співачка.

Вина Кайлі також продаються в найкращих ресторанах за ціною 110 фунтів стерлінгів за пляшку, у готелі Carlyle у Нью-Йорку та Annabel’s, приватному клубі у Лондоні.

Довідка: Кайлі Міноуг здобула популярність у 1980-х роках завдяки своїй ролі в серіалі “Сусіди”, а незабаром після цього випустила свій перший сингл “The Loco-Motion”, який був №1 протягом семи тижнів і став найбільш продаваним синглом 80-х у країні. Відтоді вона випустила такі треки, як “Spinning Around”, “Wow” та “Can’t Get You Out of My Head”.