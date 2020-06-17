У Мережі з'явився перший тизер повнометражного українського мультфільму про пригоди робота на ім'я Віктор.

Тизер опублікований на Youtube-каналі української кінокомпанії Arthouse Traffic.

Стрічка “Віктор Робот” розповідає про пригоди маленької дівчинки Віки та її друга-робота. Дія мультфільму відбувається в далекому майбутньому. Штучна зірка, яка повинна забезпечувати планети навколо себе енергією, перестає працювати. Єдина людина, яка може полагодити її — дідусь маленької Віки, який таємниче зник. Дівчинка і робот вирушають на його пошуки.

Зазначимо, проєкт мультфільму став одним з переможців Восьмого конкурсного відбору Держкіно. У 2016 році Держкіно уклало державний контракт зі студією “Червоний собака” та повністю профінансувало його виробництво, виділивши 31,1 млн гривень. Виробництво фільму тривало понад три роки та було завершено наприкінці 2019 року.

Режисером та художником стрічки виступив Анатолій Лавренішин. Головних героїв озвучували Марія Аглоткова, Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Юрій Коваленко, Сергій Солопай.

Пісні для мультфільму виконали Dakh Daughters, Мар’яна Головко та Марко Галаневич (гурт “ДахаБраха”) і Антон Слєпаков (гурт “Вагоновожатые”). Прем’єра “Віктора Робота” запланована на березень 2021 року.