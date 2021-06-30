Українська реперка Alyona Alyona пояснила, чому співпрацювала з росіянами, що виступали в Криму, і пообіцяла більше так не робити.

Таку заяву вона зробила під час автограф-сесії на Позняках у Києві, відео опублікував рух “Відсіч”.

Як сповіщалося, раніше в червні Alyona Alyona, записала спільний трек з українським виконавцем, що співає переважно російською, виступає в Росії й вітав росіян з запуском Spotify, та російським гуртом “Каста”, який виступав в Криму після його незаконної анексії.

Через таку колаборацію співачку спіткало чимало критики. На вчорашньому заході активісти вирішили перепитати співачку про причини таких її вчинків.

Спершу вона запевняла, що “Каста” є опозиційним гуртом, якому “соромно” за владу, і проводила паралелі з Білоруссю.

“Коли почались події в Білорусі, деякі артисти сказали: “Ми проти Лукашенка”. Українці їх підтримали, вони отримали віру в себе. Так само в Росії є артисти, які проти режиму Путіна, і я таких артистів підтримую”, — переконувала Alyona Alyona.

Після суперечки вона пообіцяла, що більше з російськими артистами не співпрацюватиме. Але не через російську агресію, а тому, що вже записала колаборації з тими, з ким хотіла.

“Вже не буду [співпрацювати]. Я влипла в халепу. Зрозуміла, що хотіла добра, а вийшло гірше. Ну окей. В мене нема з ким, вже всьо, з усіма поспівпрацювала я. Як бачите, людям це не подобається, окей. В мене були люди, з якими я дружу, яких я люблю, а тепер все”, — запевнила зірка.

Alyona Alyona акцентувала, що політичні питання не ставали для неї причиною, аби припинити спілкування зі своїми друзями.

“Це як релігія”, — зазначила вона.

Нещодавно Alyona Alyona записала трек з російським гуртом "Каста", який виступав в окупованому Криму. А вже сьогодні вибачилася та сказала, що більше так не буде… pic.twitter.com/Kstilee4ty — Букви (@Bykvu) June 30, 2021