Генеральний директор Discovery Девід Заслав заявив, що після злиття з WarnerMedia нова компанія конгломерату AT&T буде називатися Warner Bros. Discovery. Також опубліковано новий логотип і слоган.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

“Нова назва поєднує столітню спадщину Warner Bros. з глобальним брендом Discovery, який завжди яскраво уособлював чесність, інновації та натхнення”, – заявив Заслав.

Слоганом об’єднаного медіа стане фраза “Те, з чого зроблені мрії” (“The stuff that dreams are made of”). Так керівництво віддає данину поваги детективному фільму Warner Bros. “Мальтійський сокіл” 1941 року, в якому цей вислів став одним з ключових.

Warner Bros. Discovery планує конкурувати з найбільшими стрімінговими платформами – такими, як Netflix і Disney. HBO Max стане частиною об’єднання.