Про це повідомляє американський телеканал CNBC.
“Нова назва поєднує столітню спадщину Warner Bros. з глобальним брендом Discovery, який завжди яскраво уособлював чесність, інновації та натхнення”, – заявив Заслав.
Слоганом об’єднаного медіа стане фраза “Те, з чого зроблені мрії” (“The stuff that dreams are made of”). Так керівництво віддає данину поваги детективному фільму Warner Bros. “Мальтійський сокіл” 1941 року, в якому цей вислів став одним з ключових.
Warner Bros. Discovery планує конкурувати з найбільшими стрімінговими платформами – такими, як Netflix і Disney. HBO Max стане частиною об’єднання.
- Про злиття Discovery і WarnerMedia стало відомо 17 травня. 71% компанії будуть належати акціонерам AT&T, а очолить її Девід Заслав. Мета — створення нової могутньої стримінгової платформи.