Про це повідомляє Business Insider.

Тепер прем’єра картини призначена на 25 грудня. Інший реліз студії – фільм “Дюна” вийде 18 грудня.

У Warner Bros. вважають, що на ринку є місце для обох фільмів, і сподіваються, що на той час відкриються кінотеатри в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі, двох найбільших кіноринках США.

“Оскільки я знаю, як важливо показати цей фільм вам на великому екрані, коли всі ми зможемо подивитися його разом, я сподіваюся, що ви не будете проти почекати ще трохи”, – зазначила режисер “Чудо-жінки 1984” Патті Дженкінс.