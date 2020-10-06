Компанія Warner Bros. перенесла дати прем'єр п'яти блокбастерів на рік і більше через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Variety.

Причиною масового перенесення прем’єр стали рекордно низькі касові збори голлівудських новинок. Наприклад, фільму “Тенет” Крістофера Нолана.

Одним з перших перенесли показ 25-ї частини бондіани. Картину про Джеймса Бонда “No Time to Die” / “Не час помирати” перенесли з 12 листопада 2020 року на 2 квітня 2021 року. Пізніше перенесли ще раз, оскільки ця дата була зайнята бойовиком “F9: Fast and Furious” / “Форсаж 9”. Тепер заплановано, що Universal покаже фільм 28 травня 2021 року.

Відразу ж кілька фільмів перенесла студія Warner Bros.:

“Бетмен” (The Batman) з Робертом Паттісоном – 4 березня 2022 року

“Флеш” – 4 листопада 2022 року

“Шазам: Лють богів” – 2 червня 2023 року

“Чорний Адам” – дата не визначена

“Матриця 4” – 22 січня 2021 року (на три місяці раніше запланованого)

Теоретично, до кінця 2020 року в прокат можуть вийти фільми Wonder Woman 1984 / “Чудо-жінка: 1984” з Галь Гадот (25 грудня 2020 року) і Monster Hunter / “Мисливець на монстрів” з Мілою Йовович, який перенесли на 30 грудня 2020 року.