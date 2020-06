Про це пише Variety.

В основі драми лежить реальна історія темношкірого юриста Брайана Стівенсона, який присвятив своє життя і кар’єру боротьбі за рівноправність в суді для найуразливіших верств населення. У їх числі виявляються також незаможні громадяни, які не мають можливості дозволити собі хорошого адвоката, який буде зацікавлений у винесенні справедливого вердикту.

“Ми віримо в силу історії. Наш фільм “Просто помилувати”, заснований на реальній роботі адвоката з цивільних прав Брайана Стівенсона, є одним з ресурсів, який ми можемо смиренно запропонувати тим, хто зацікавлений в тому, щоб більше дізнатися про системний расизм, від якого страждає наше суспільство”, – зазначили в Warner Bros.

We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E

— Just Mercy (@JustMercyFilm) June 2, 2020