Студія Warner Bros. підтримала протести, що почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, відкривши вільний доступ до драми "Просто помилувати".

Про це пише Variety.

В основі драми лежить реальна історія темношкірого юриста Брайана Стівенсона, який присвятив своє життя і кар’єру боротьбі за рівноправність в суді для найуразливіших верств населення. У їх числі виявляються також незаможні громадяни, які не мають можливості дозволити собі хорошого адвоката, який буде зацікавлений у винесенні справедливого вердикту.

“Ми віримо в силу історії. Наш фільм “Просто помилувати”, заснований на реальній роботі адвоката з цивільних прав Брайана Стівенсона, є одним з ресурсів, який ми можемо смиренно запропонувати тим, хто зацікавлений в тому, щоб більше дізнатися про системний расизм, від якого страждає наше суспільство”, – зазначили в Warner Bros.

We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E — Just Mercy (@JustMercyFilm) June 2, 2020

Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.

30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.