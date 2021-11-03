Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Студія у співпраці з платформою Nifty’s розробила колекцію зі 100 000 унікальних токенів у вигляді цифрових аватарів, натхненних блокбастером. Придбати токени можна буде з 30 листопада. Кожен із них коштуватиме $50.

Автори уточнюють, що це будуть не герої фільму, а просто люди, які живуть у віртуальному світі із всесвіту фільмів.

16 грудня, за аналогією з фільмами, всі власники NFT матимуть можливість прийняти синю або червону таблетку. Якщо користувач обере червону, то його аватар набуде форми бійця опору, а якщо синю, то аватар залишиться тим самим. Пізніше власникам запропонують виконати кілька завдань, завдяки яким можна буде оновити аватар чи заробити новий NFT.

Нагадаємо, NFT-токен або невзаємозамінний токен — унікальний цифровий актив, який зберігається в блокчейні й надає ексклюзивне право на фото, відео, аудіо, твіти та решту подібних цифрових товарів. Кожен NFT є унікальним: його не можна підробити або замінити. Це дає змогу власнику закріпити свої права на певний унікальний об’єкт.