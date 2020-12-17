Ролик опублікований на каналі Warner Bros. в YouTube.

Раніше стало відомо, що Warner Bros. випустить “Диво-жінку: 1984” відразу в кінотеатрах і на платформі HBO Max 25 грудня.

Напередодні релізу компанія випустила трейлер, та підігріла інтерес глядачів роликом, у якому показані перші хвилини стрічки. Перші сцени відсилають глядачів у славне минуле головної героїні.

“Диво-жінка 1984” — це супергеройський фільм на основі коміксів DC про Диво-жінку. Він є продовженням фільму 2017 року і восьмою частиною Світів DC. Ця стрічка є четвертою за участю персонажа та другою повнометражною про Диво-жінку.

Режисером фільму виступив Петті Дженкінс. Головну роль виконала Галь Гадот.