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Warner Bros показала трейлер Hogwarts Legacy – нової гри по «Гаррі Поттеру»

Студія Warner Bros Games представила трейлер нової рольової гри по всесвіту Гаррі Поттера - Hogwarts Legacy.

Четвер, 17 вересня 2020, 13:38

Про це повідомляється на офіційному сайті студії.

Зазначається, що гра буде з відкритим світом, створеним навколо школи чарівництва Хогвартс.

Події гри розвернутися в 1800-х роках. Головним героєм став учень школи, який володіє ключем до древньої таємниці, яка погрожує розірвати чарівний світ на частини.

У першому трейлері розробники показали зовнішній вигляд Хогвартса, а також деяких персонажів гри і фантастичних істот.

Як повідомляє The Verge, реліз гри відбудеться в 2021 році, вона вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і PC.

  • Раніше повідомлялося, що британська письменниця, сценаристка і кінопродюсер Джоан Роулінг випустить чотири електронні книги про всесвіт Гаррі Поттера, дозволивши шанувальникам “заглибитися в багату історію магії”.

 

Теги: Hogwarts Legacy, Warner Bros Games, відео, гра, трейлер, анонс, Гарри Поттер

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