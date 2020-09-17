Warner Bros показала трейлер Hogwarts Legacy – нової гри по «Гаррі Поттеру»

Про це повідомляється на офіційному сайті студії.
Зазначається, що гра буде з відкритим світом, створеним навколо школи чарівництва Хогвартс.
Події гри розвернутися в 1800-х роках. Головним героєм став учень школи, який володіє ключем до древньої таємниці, яка погрожує розірвати чарівний світ на частини.
У першому трейлері розробники показали зовнішній вигляд Хогвартса, а також деяких персонажів гри і фантастичних істот.
Як повідомляє The Verge, реліз гри відбудеться в 2021 році, вона вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і PC.
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