Джерело: Warner Bros. Pictures
У центрі сюжету – подорож Пола Атріда, який прагне помститися змовникам за його родину, проте зіткнувшись з вибором між коханням усього свого життя і долею відомого всесвіту, він намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити лише він.
Також у трейлері можна помітити нового персонажа, якого не було в першій частині кінострічки: імператора Шаддама IV у виконанні Крістофера Вокена.
До акторського складу фантастичного бойовика приєдналися Тімоті Шаламе, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дейв Батіста, Стеллан Скарсгард, Джош Бролін, Остін Батлер, Флоренс П’ю, Леа Сейду та інші.
Прем’єра фільму запланована на 3 листопада 2023 року.
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