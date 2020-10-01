Його можна подивитися на YouTube-каналі кінокомпанії.
Півгодинна документальна стрічка з назвою “The Joker: Put on a Happy Face” (“Джокер: Натягніть посмішку”) розповідає історію персонажа у коміксах, а згодом і фільмах та мультфільмах.
До стрічки увійшли також фрагменти інтерв’ю акторів, які грали Джокера у різних фільмах. Серед них — Хоакін Фенікс, Джек Ніколсон та Джаред Лето.
- Нагадаємо, останній фільм про Джокера вийшов на екрани восени 2019 року. Його було названо найкращим кінокоміксом в історії.
- Актор Гоакін Фенікс отримав “Оскар” за головну роль у стрічці, до того ж фільм отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю та ще ряд престижних кінопремій.
- До того ж “Джокер” став найприбутковішим кінокоміксом в історії, зібравши в прокаті понад 1 млрд доларів.