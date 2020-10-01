У 2020 році Джокер, один з найбільших суперзлодіїв, святкує 80-річчя з дня першої появи в коміксах DC. З цієї нагоди кінокомпанія Warner Bros. випустила документальний фільм про нього.

Його можна подивитися на YouTube-каналі кінокомпанії.

Півгодинна документальна стрічка з назвою “The Joker: Put on a Happy Face” (“Джокер: Натягніть посмішку”) розповідає історію персонажа у коміксах, а згодом і фільмах та мультфільмах.

До стрічки увійшли також фрагменти інтерв’ю акторів, які грали Джокера у різних фільмах. Серед них — Хоакін Фенікс, Джек Ніколсон та Джаред Лето.