Covid-19 Україна

оновлено 04.12.2020 о 09:02

Всього:

787891 (+15131)

Хворіють:

376887 (+15131)

Вилікувались:

397809 (+13383)

Померло:

13195 (+235)

10:31 Дженніфер Лопес вдруге відклала весілля з Алексом Родрігесом
10:00 Рада заслухає Степанова і розгляне законопроєкти Зеленського про підтримку бізнесу: трансляція
09:49 Warner Bros. випустить 17 фільмів одночасно в кінотеатрах і на HBO Max
09:02 У Німеччині виявили контрабанду рідкісних рептилій, яких зашили в ляльок
08:00 Байден готовий публічно вакцинуватися проти COVID-19
07:31 Сьогодні в Україні прогнозується тепла, суха погода
02:04 Рада Європи закликала владу України завершити розслідування вбивства Гонгадзе
01:07 Amazon починає повертати вкрадені у клієнтів з Великобританії PS5 
00:10 Oreo та Леді Гага випустили печиво за мотивами альбому Chromatica

03 грудня

23:29 Журнал Time вперше обрав «Дитину року»
23:00 Рада дозволила надати гарантії держзахисту військовим Сил спеціальних операцій
22:49 McDonald’s обіграв загадкові металеві стели в рекламі — фото
22:16 Нардепи вдвічі збільшили зарплати своїм помічникам у грудні
22:01 GM отримала колективний позов: стверджують, що батареї електрокарів Chevy Bolt небезпечні
21:27 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 3 грудня
20:34 Рада ухвалила законопроєкт про тарифи та послуги ЖКГ: що він передбачає
20:07 Tesla готова до злиття з іншими автовиробниками, – Ілон Маск
19:57 Парламент Молдови обмежив повноваження Санду: в Кишиневі протести
19:30 «Надсилаю тобі море любові»: Періс Гілтон зворушливо привітала Брітні Спірс з днем народження
19:01 Disney закрив перезапуск «Качиних історій» після третього сезону
19:00 Дочку Трампа допитали у справі про розтрату коштів інавгураційного фонду
18:49 На виборах у Намібії переміг Адольф Гітлер
18:33 TikTok назвав топ-10 найпопулярніших треків 2020 року
18:17 Шквальний вітер, туман і ожеледиця: в Україні оголошено жовтий рівень небезпеки
18:00 Дрейк і Nike офіційно представили спільну лінійку одягу: перші фото
17:58 У Кабміні розповіли про режим роботи дитсадків, шкіл та вишів у період карантину
17:46 Вбивство співробітника АП Бухтатого: для обвинуваченого вимагають 9 років в'язниці
17:45 Daimler розробляє операційну систему, щоб конкурувати з Tesla
17:24 Pornhub випустив різдвяний музичний альбом
17:19 Радники Байдена можуть стати ключовими фігурами в боротьбі з COVID-19 у країні
17:09 Рада дозволила нардепам брати собі помічників без вищої освіти
16:55 ВООЗ заявила про можливе запровадження електронних сертифікатів вакцинації
16:43 Україна хоче збільшити національний внесок в операції НАТО – Таран
16:35 Нардепи визначили термін перебування на посаді керівника САП

Warner Bros. випустить 17 фільмів одночасно в кінотеатрах і на HBO Max

Компанія Warner Bros. випустить всі свої фільми, заплановані на 2021 рік, одночасно в кінотеатрах і на стрімінговом сервісі HBO Max.

П’ятниця, 4 грудня 2020, 09:49

Про це пише The Verge.

При цьому, у новій бізнес-моделі кінокомпанії є деякі обмеження. Фільми будуть транслюватися на HBO Max тільки протягом одного місяця перед тим, як їх видалять з платформи на певний період часу.

Планується, що такий експеримент триватиме протягом одного року.

Загалом, у 2021 році компанія планує випустити таким чином 17 фільмів, серед яких: “Дюна”, “Матриця 4”, “Чудо-жінка”, “Ґодзілла проти Конга”, “Загін самогубців: Місія навиліт”, “Том і Джеррі” та інші.

Всі фільми вийдуть на HBO Max в форматах 4K Ultra HD і HDR. Але їх список може змінюватися в залежності від затримок.

“Ми живемо в безпрецедентні часи, які вимагають творчих рішень, включаючи цю нову ініціативу для Warner Bros. Pictures Group. Ніхто не хоче повернення фільмів на великий екран більше, ніж ми. Ми знаємо, що новий контент – це джерело життєвої сили, але ми повинні врівноважити це з тим фактом, що більшість кінотеатрів в США, ймовірно, будуть працювати з обмеженою пропускною спроможністю протягом 2021 року”, – пояснила нововведення генеральний директор Warner Bros. Енн Сарнофф.

 

 

Теги: фільми, HBO Max, кінотеатр, Warner Bros

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись