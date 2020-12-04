Warner Bros. випустить 17 фільмів одночасно в кінотеатрах і на HBO Max

Компанія Warner Bros. випустить всі свої фільми, заплановані на 2021 рік, одночасно в кінотеатрах і на стрімінговом сервісі HBO Max.

Про це пише The Verge.

При цьому, у новій бізнес-моделі кінокомпанії є деякі обмеження. Фільми будуть транслюватися на HBO Max тільки протягом одного місяця перед тим, як їх видалять з платформи на певний період часу.

Планується, що такий експеримент триватиме протягом одного року.

Загалом, у 2021 році компанія планує випустити таким чином 17 фільмів, серед яких: “Дюна”, “Матриця 4”, “Чудо-жінка”, “Ґодзілла проти Конга”, “Загін самогубців: Місія навиліт”, “Том і Джеррі” та інші.

Всі фільми вийдуть на HBO Max в форматах 4K Ultra HD і HDR. Але їх список може змінюватися в залежності від затримок.

“Ми живемо в безпрецедентні часи, які вимагають творчих рішень, включаючи цю нову ініціативу для Warner Bros. Pictures Group. Ніхто не хоче повернення фільмів на великий екран більше, ніж ми. Ми знаємо, що новий контент – це джерело життєвої сили, але ми повинні врівноважити це з тим фактом, що більшість кінотеатрів в США, ймовірно, будуть працювати з обмеженою пропускною спроможністю протягом 2021 року”, – пояснила нововведення генеральний директор Warner Bros. Енн Сарнофф.