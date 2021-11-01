Кінокомпанія Warner Bros. висунула фільм "Дюна" режисера Дені Вільньова на премію "Оскар" одразу у 14 категоріях.

Про це повідомили на сайті кінокомпанії.

27 березня наступного року відбудеться 94-та церемонія вручення премії “Оскар”. Warner Bros. підготувала перелік категорій, у яких пропонує Американській кіноакадемії номінувати “Дюну”.

Це — лише пропозиція для участі у певних номінаціях. Чи погодиться із ними Американська кіноакадемія, що складатиме шортлист учасників “Оскару”, стане відомо згодом.

Актор Тімоті Шаламе, виконавець головної ролі, може потрапити до списку кандидатів на “Найкращу чоловічу роль”. Режисер стрічки Дені Вільньов — бути номінованим як “Найкращий режисер”. Загалом Warner Bros. пропонує номінувати стрічку в 14 різних категоріях, а саме:

“Найкращий фільм”

“Найкращий режисер” (Дені Вільньов)

“Найкращий адаптований сценарій”

“Найкращий актор” (Тімоті Шаламе)

“Найкраща акторка другого плану” (Ребека Фергюсон, Шерон Дункан-Брюстер, Зендея, Шарлотта Ремплінґ)

“Найкращий актор другого плану” (Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скашгорд, Дейв Батиста, Стівен МакКінлі Гендерсон, Чанг Чен, Джейсон Момоа, Хав’єр Бардем)

“Найкраща операторська робота”

“Найкращий монтаж”

“Найкраща робота художника-постановника”

“Найкращий дизайн костюмів”

“Найкращий грим та зачіски”

“Найкращі спецефекти”

“Найкращий звук”

“Найкращий саундтрек”