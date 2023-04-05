Відео опублікували на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine.

“Бути Барбі – це бути досконалою істотою у досконалому світі. Хіба що ви саме проживаєте масштабну екзистенційну кризу. Або ж ви Кен”, – йдеться в описі стрічки.

За сюжетом, Барбі вирішила залишити ляльковий світ, щоб потрапити до “реального життя”. Річ у тім, що головну героїню вигнали з “Країни Барбі”, оскільки вона була неідеальною лялькою. У світі ж людей вона сподівається знайти справжнє щастя, але раптово з нею вирушає на пригоди один із Кенів.

Сценарій до фільму написали Ґрета Ґервіґ і Ноа Баумбах. Також Ґервіґ є режисеркою, яка раніше випускала “Маленькі жінки” та “Леді Бьорд”.

Крім Раяна Гослінга та Марго Роббі, у кінокартині зіграють Емма Макі, Сіму Лю, Майкл Сера, Вілл Феррелл, Шуті Гатва, Кейт Маккіннон, Джон Сіна і співачка Дуа Ліпа.

Прем’єру стрічки заплановано на 20 липня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Гослінг спершу не збирався погоджуватися на роль через завантажений графік, але студія наполягла, що саме він має виконувати роль Кена. Фільмування кінокартини мало розпочаится у Лондоні на початку 2022 року.