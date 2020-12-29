Про це повідомляє Variety.

Розробка сиквелу вже почалася. Режисером і сценаристом нової частини виступить Петті Дженкінс, яка створила дві попередні частини.

Зазначається, що прем’єра нового фільму відбудеться тільки в кінотеатрах. Подробиці сюжету поки невідомі.

“Оскільки шанувальники з усього світу продовжують переглядати історію про Діану Принц у фільмі “Чудо-жінка 1984″, ми раді оголосити, що можемо продовжити стрічку з нашими чудовими жінками – Галь і Петті. Вони повернуться, щоб завершити давно заплановану кінотрилогію”, – зазначили представники Warner Bros.

Хоча багато хто віддав вирішили подивитися “Диво-жінку 1984” не виходячи їх вдома, фільм за перший тиждень кінотеатрального прокату зібрав в США 16,7 мільйона доларів, що стало рекордом на сьогодні в умовах епідемії коронавірусу.