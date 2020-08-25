Про це повідомляє CBR.
Авторами оригінальної історії з 13 випусків стали Джеф Лоуб і Тім Сейл.
Фільм вийде в двох частинах – першу планують випустити влітку 2021 року, а другу – восени.
У мультфільмі “Бетмен. Довгий Хелловін” супергеройський кар’єра Темного лицаря тільки починається. За сюжетом він шукає загадкового маніяка, який вбиває своїх жертв в свята. Бетмену допомагає капітан Джеймс Гордон і окружний прокурор Харві Дент (майбутній Дволикий). Вони повинні не тільки онайті маніяка, але і зупинити війну між кримінальними сім’ями Фальконе і Мароне.
- Раніше Netflix оголосив акторський склад нового анімаційного мюзиклу “Піноккіо” режисера Гільєрмо дель Торо.