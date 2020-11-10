Студія Warner Bros. знову перенесла дату прем'єри третьої частини фільму "Фантастичні звірі й де вони мешкають" за книгами Джоан Роулінг.

Про це пише Variety.

Прем’єру фільму, виробництво якого нині триває у Великобританії, раніше перенесли на середину листопада 2021 року. Тепер же Warner Bros. оголосив, що майбутня частина спін-оффу “Гаррі Поттера” дебютує 15 липня 2022 року.

Зазначається, що інформація про перенесення з’явилася через кілька днів після того, як Джонні Депп оголосив, що його попросили вийти з франшизи. Сцени з Деппом ще не були зняті, і очікується, що його відхід істотно не змінить графік виробництва фільму.

Режисером третьої частини “Фантастичних тварюк” як і раніше залишається Девід Йейтс, який зняв перші дві частини серії і чотири останні фільми про Гаррі Поттера.