Про це пише Variety.
Прем’єру фільму, виробництво якого нині триває у Великобританії, раніше перенесли на середину листопада 2021 року. Тепер же Warner Bros. оголосив, що майбутня частина спін-оффу “Гаррі Поттера” дебютує 15 липня 2022 року.
Зазначається, що інформація про перенесення з’явилася через кілька днів після того, як Джонні Депп оголосив, що його попросили вийти з франшизи. Сцени з Деппом ще не були зняті, і очікується, що його відхід істотно не змінить графік виробництва фільму.
Режисером третьої частини “Фантастичних тварюк” як і раніше залишається Девід Йейтс, який зняв перші дві частини серії і чотири останні фільми про Гаррі Поттера.
- 6 листопада голлівудський актор Джоні Депп, який нещодавно програв суд у справі про наклеп проти Ембер Херд і британського таблоїду The Sun, вперше зробив офіційну заяву. Депп подякував за слова підтримки та любові своїм шанувальникам та небайдужим людям, які вірять у його невинуватість. Також актор заявив, що кінокомпанія Warner Bros. через скандальну судову тяганину попросила його відмовитися від ролі Гріндевальда у “Фантастичних звірях” та припинити зйомки.