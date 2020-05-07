Підприємець і засновник Tesla та Space X Ілон Маск розповів, як вимовляється і що означає ім'я їх спільної зі співачкою Граймс дитини.

Про це йшлося в свіжому випуску подкасту Джо Рогана, в якому Маск взяв участь.

Роган запитав у Маска, як вимовляється ім’я його сина, яке пишеться як X Æ A-12, та чи значить воно щось.

У відповідь Маск зазначив, що в основному ім’я було придумало Граймс, а не ним.

“Перш за все, моя партнерша — це той, хто насправді в основному придумав це ім’я… Так. Вона чудова в іменах”, — сказав Маск.

За словами Ілона, ним була придумана тільки фінальна частина імені — “А-12”. Він підтвердив теорію, раніше висунуту користувачами Мережі, що “А-12” означає літак “Архангел-12”

“Архангел-12, попередник SR-71. Найкрутіший літак, який коли-небудь існував. Це правда”, — наголосив він.

Крім того, Маск розповів, як читається це ім’я: “Отже, це просто X, буква екс, а потім Æ вимовляється як “еш”, і тоді А-12″.

Таким чином, загадкове ім’я шостої дитини Маска звучить як “Екс-еш-ей-твелв”.