Компанія Huawei останнім часом розширює свою присутність на автомобільному ринку, але тепер схоже, що Xiaomi також планує зайняти нішу в автоіндустрії.

Про це пише видання Gizmochina.

Згідно зі звітом iFengNews, кілька джерел недавно заявили, що китайський технологічний гігант планує побудувати власний автомобіль і розглядає це як стратегічне рішення. Але деталі поки не відомі.

Такж відповідно до джерел, проектом керуватиме безпосередньо засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Відзначається, що ще в 2013 році Лей Цзюнь двічі відвідав США, щоб зустрітися з генеральним директором Tesla Ілона Маском.

У звіті також говориться, що диверсифікація напрямки виробництва настає в міру того, як ринок смартфонів стикається зі стагнацією. Крім того, зростає популярність ринку інтелектуальних електромобілів. Так що не стане повною несподіванкою, якщо компанія буде прагнути розширити свою присутність на ще неосвоєному для себе ринку.

У самій компанії Xiaomi ці чутки поки ніяк не прокоментували.

Xiaomi раніше інвестувала в вітчизняні бренди електромобілів. Компанія в кінці 2019 року вклала 400 мільйонів доларів в серію C Xpeng Motors, пише видання Technode.