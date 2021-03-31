Китайський техногігант Xiaomi оголосив про вихід на автомобільний ринок. Зокрема, компанія показала концептуальний кемпер (будинок на колесах) власного виробництва.

Про це йшлося на презентації новинок компанії.

Відомо, що Xiaomi планує вкласти близько $1,5 млрд у розробку і виробництво електромобілів. У наступні десять років обсяг вкладення у цей напрямок може зрости до $10 млрд.

Однак поки Xiaomi має намір постачати свої електромобілі на китайський ринок. У випадку успішної реалізації планів автомобілі компанії вийдуть на світовий ринок.

Презентований смартбудинок на колесах зібраний для анонімного замовника. При цьому Xiaomi відповідала в першу чергу за технічне оснащення електрокару. В цілому, про цей автомобіль практично нічого невідомо. Під час презентації був показаний лише зовнішній вигляд транспортного засобу і його внутрішнє оздоблення, ніяких технічних характеристик озвучено не було.

Також невідомо, чи планує Xiaomi виробляти такі кемпери серійно, чи він залишиться у єдиному екземплярі.

Перший серійний автомобіль компанії знаходиться на стадії розробки. Дата його презентації наразі невідома.