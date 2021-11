Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Напередодні Ye заявив, що хоче примиритися з Дрейком, і запросив його на шоу в Лос-Анджелесі 7 грудня, щоб підвищити обізнаність та захистити свободу Ларрі Гувера, який нині відбуває шість довічних ув’язнень за звинуваченнями у діяльності банд. Після того виконавці публікували спільне фото.

Тепер Ye поділився афішею майбутнього концерту на підтримку Ларрі Гувера. Він пройде 9, а не 7, грудня і Дрейк братиме в ньому участь.

Дрейк також поширив анонс заходу на своїй сторінці в Instagram.

В останні роки Вест неодноразово боровся за помилування Гувера. У 2018 році чиказький репер зустрівся з колишнім президентом Дональдом Трампом, намагаючись виробити план дій, щоб допомогти Гуверу.

“Є нескінченний Всесвіт і є альтернативний Всесвіт, – сказав тоді Вест. – Тому для мене дуже важливо витягти Гувера, тому що в альтернативному Всесвіті я – це він, і я повинен піти й звільнити його. Тому що він робив добрі справи в Чикаго”.

Вест також представив сина Гувера, Ларрі Гувера-молодшого, у своєму новому альбомі Donda.

Взаємини Веста та Дрейка стали напруженими у 2018 році, коли останній випустив пісню In My Feelings, в якій співає “Kiki, do you love me?” (“Кікі, ти мене любиш?”). Фанати в мережі почали просувати теорію про те, що Дрейк присвятив трек тодішній дружині Веста – Кім Кардаш’ян, адже вдома її називають Кікі.

Незабаром Каньє заявив, що Дрейк дзвонив йому і погрожував його сім’ї.

“Якщо що-небудь станеться зі мною чи моєю родиною, Дрейк, ти – головний підозрюваний, тож припни язика”, – написав тоді Вест у Twitter.

Відтоді обидва періодично ініціювали публічні конфлікти.

У серпні, напередодні виходу нових альбомів реперів, Каньє Вест опублікував адресу Дрейка. Тоді конфлікт між зірками вийшов на новий рівень. Згодом фанати Дрейка знайшли будинок, в якому виріс Каньє. На сходинках будинку вони залишили послання для Веста й нагадали, що Дрейк теж незабаром випустить новий альбом.