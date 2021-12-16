Про це повідомляє американське онлайн видання HYPEBEAST.
Після того, як Каньє Вест був помічений в елегантній куртці на показі модного одягу Balenciaga у Парижі на початку цього року, попит на круглу куртку злетів до небес.
Перші куртки синього кольору були запущені у червні та з того часу куртка з’явилася у відтінках чорного та червоного, але тепер YEEZY Gap підтвердив, що вперше відмовляється від усіх трьох ітерацій.
Модель Round Jacket XXS-XXXL є втіленням оригінального силуету Gap і виготовлена з переробленого нейлону. У комплекті з бавовняним попліном, матовим прогумованим покриттям з поліуретану та унікальним з’єднанням коміра з лацканами, кожна куртка закруглена за допомогою фірмового логотипа на внутрішній стороні.
Кругла куртка YEEZY Gap буде доступна у всіх трьох колірних рішеннях по всьому світу за ціною 200 доларів США 16 грудня о 8:00 за східним часом в інтернет-магазині YEEZY Gap.
- Нагадаємо, американський виробник одягу Gap і відомий репер Каньє Уест уклали 10-річний контракт на створення одягу під брендом Yeezy, який належить музикантові.
- Американський репер і дизайнер Каньє Вест запатентував логотип співпраці його компанії Yeezy з найбільшим рітейлером одягу в США – Gap Inc.
- Крістін Сентенера – редакторка моди австралійського Vogue – приміряла кілька курток бренду Каньє Веста YZY GAP.