Після несподіваного виступу Каньє Веста з Future на Rolling Loud California, колаборація YEEZY Gap оголосила про глобальний запуск своєї круглої куртки у всіх трьох колірних рішеннях.

Про це повідомляє американське онлайн видання HYPEBEAST.

Після того, як Каньє Вест був помічений в елегантній куртці на показі модного одягу Balenciaga у Парижі на початку цього року, попит на круглу куртку злетів до небес.

Перші куртки синього кольору були запущені у червні та з того часу куртка з’явилася у відтінках чорного та червоного, але тепер YEEZY Gap підтвердив, що вперше відмовляється від усіх трьох ітерацій.

Модель Round Jacket XXS-XXXL є втіленням оригінального силуету Gap і виготовлена ​​з переробленого нейлону. У комплекті з бавовняним попліном, матовим прогумованим покриттям з поліуретану та унікальним з’єднанням коміра з лацканами, кожна куртка закруглена за допомогою фірмового логотипа на внутрішній стороні.

Кругла куртка YEEZY Gap буде доступна у всіх трьох колірних рішеннях по всьому світу за ціною 200 доларів США 16 грудня о 8:00 за східним часом в інтернет-магазині YEEZY Gap.