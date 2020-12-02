Відеохостинг YouTube опублікував рейтинги найбільш трендових відео та їх творців в 2020 році в США.

Про це повідомляє Youtube Blog.

Зазначається, що найпопулярніші відеоролики США цього року показують, як швидко автори адаптувалися до непередбачених викликів 2020 року, а також враховували унікальні особисті потреби своїх глядачів.

На першому місці рейтингу опинився американський стендапер, актор і сценарист Дейв Чаппелля зі стендапом “8:46”.

Серед творців найпопулярнішим став ютубер MrBeast (справжнє ім’я Джиммі Дональдсон). А проривом 2020 року став YouTube-блогер Dream.

Крім того, найпопулярнішим музичним відео став кліп на пісню “Life is Good” авторства Future і Drake.

Повний список найбільш трендових відео та їх творців

Найпопулярніші відео

Кращі творці

Прорив року серед творців

Кращі музичні ролики