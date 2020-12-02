Про це повідомляє Youtube Blog.
Зазначається, що найпопулярніші відеоролики США цього року показують, як швидко автори адаптувалися до непередбачених викликів 2020 року, а також враховували унікальні особисті потреби своїх глядачів.
На першому місці рейтингу опинився американський стендапер, актор і сценарист Дейв Чаппелля зі стендапом “8:46”.
Серед творців найпопулярнішим став ютубер MrBeast (справжнє ім’я Джиммі Дональдсон). А проривом 2020 року став YouTube-блогер Dream.
Крім того, найпопулярнішим музичним відео став кліп на пісню “Life is Good” авторства Future і Drake.
Повний список найбільш трендових відео та їх творців
Найпопулярніші відео
- Netflix Is A Joke – 8:46, Dave Chappelle
- Mark Rober – Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder
- SNL – First Debate Cold Open
- JeffreeStar – We Broke Up
- MrBeast – I Bought The World’s Largest Firework
- NikkieTutorials, I’m Coming Out.
- Dream, Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE
- NBC – Ricky Gervais ‘Monologue – 2020 Golden Globes
- Dude Perfect – Quarantine Stereotypes
- SomeGoodNews – Some Good News with John Krasinski – Ep 1
Кращі творці
Прорив року серед творців
- Dream
- Tiko
- Chloe Ting
- EddieVR
- charli d’amelio
- GeorgeNotFound
- Dixie D’Amelio
- Corpse Husband
- SomeGoodNews
- Hyram
Кращі музичні ролики
- Future – Life is Good ft. Drake
- Tekashi 6ix9ine – Gooba
- Lil Baby x 42 Dugg – We Paid
- NLE Choppa – Walk Em Down ft. Roddy Ricch
- Cardi B – WAP ft. Megan Thee Stallion
- DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch
- Roddy Ricch – The Box
- Drake – Laugh Now Cry Later ft. Lil Durk
- YoungBoy Never Broke Again – Lil Top
- Lil Baby – The Bigger Picture