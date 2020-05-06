Про це повідомляє The Verge.
Онлайн-трансляція випускного від YouTube відбудеться 6 червня, а учасниками свята стануть зірки шоу-бізнесу, відомі політики, бізнесмени і блогери.
Серед гостей будуть колишній президент США Барак Обама з дружиною Мішель, генеральний директор Google Сундар Пічаї, група BTS з Південної Кореї та співачка Леді Гага.
Також будуть “особливі виступи” від Аліши Кіз, Келлі Роуленд, Керрі Вашингтон, Chloe X Halle, Зендея, Dude Perfect, The Try Guys та інших зірок.
Точну програму свята озвучать 17 травня.
Крім того, 15 травня свій онлайн-випускний проведе соцмережа Facebook. У заході візьмуть участь Опра Уїнфрі, Дженніфер Гарнер, Lil Nas X, Jones Brothers і Майлі Сайрус.
- У Міністерстві освіти і науки України розповіли, чи будуть цього року випускні в школах та інших навчальних закладах.