Відеохостинг YouTube та соціальна мережа Facebook проведуть онлайн-випускні для школярів і студентів, які змушені перебувати вдома на карантині.

Про це повідомляє The Verge.

Онлайн-трансляція випускного від YouTube відбудеться 6 червня, а учасниками свята стануть зірки шоу-бізнесу, відомі політики, бізнесмени і блогери.

Серед гостей будуть колишній президент США Барак Обама з дружиною Мішель, генеральний директор Google Сундар Пічаї, група BTS з Південної Кореї та співачка Леді Гага.

Також будуть “особливі виступи” від Аліши Кіз, Келлі Роуленд, Керрі Вашингтон, Chloe X Halle, Зендея, Dude Perfect, The Try Guys та інших зірок.

Точну програму свята озвучать 17 травня.

Крім того, 15 травня свій онлайн-випускний проведе соцмережа Facebook. У заході візьмуть участь Опра Уїнфрі, Дженніфер Гарнер, Lil Nas X, Jones Brothers і Майлі Сайрус.