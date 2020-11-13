В цьому році YouTube вперше за 10 років не буде випускати традиційний Rewind з підсумками 2020 року.

Про це повідомила пресслужба компанії в своєму Twitter-акаунті.

Компанія зазначила, що 2020 рік “був іншим”.

“Ми знаємо, що так багато хорошого, що сталося в 2020 році, було створено вами. Ви знайшли способи підняти настрій людям, допомогти їм впоратися з тим, що відбувається і розсмішити їх. Ви дійсно зробили важкий рік краще”, – заявили в YouTube.

При цьому, конкретну причину відмови від Rewind компанія не повідомила.

За даними The Verge, компанія випускала ролики Rewind з 2010 року. Однак відео 2018 року стало самим ненависним роликом в історії YouTube і встановило рекорд по дизлайкам.