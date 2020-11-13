Про це повідомила пресслужба компанії в своєму Twitter-акаунті.
Компанія зазначила, що 2020 рік “був іншим”.
“Ми знаємо, що так багато хорошого, що сталося в 2020 році, було створено вами. Ви знайшли способи підняти настрій людям, допомогти їм впоратися з тим, що відбувається і розсмішити їх. Ви дійсно зробили важкий рік краще”, – заявили в YouTube.
При цьому, конкретну причину відмови від Rewind компанія не повідомила.
About Rewind this year. pic.twitter.com/oVayH8iyqG
— YouTube (@YouTube) November 12, 2020
За даними The Verge, компанія випускала ролики Rewind з 2010 року. Однак відео 2018 року стало самим ненависним роликом в історії YouTube і встановило рекорд по дизлайкам.
- Раніше корпорація Google представила YouTube Rewind 2019 – найпопулярніші відео року на YouTube в світі і Україні.