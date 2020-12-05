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YUNGBLUD випустив новий альбом «Weird!»

Англійський співак YUNGBLUD (справжнє ім'я Домінік Річард Харрісон) випустив новий альбом "Weird!".

Субота, 5 грудня 2020, 14:35

Про це пише NME.

У новий альбом увійшли 13 пісень, серед яких – “Strawberry Lipstick”, “God Save Me, But Do not Drown Me Out”, “Cotton Candy” і “Mars”.

Перший альбом зірки поп-року “21st Century Liability” 2018 року був запаморочливим. Череда приголомшливих колаборацій з Bring Me The Horizon, Хелсі і Machine Gun Kelly, показала, що YUNGBLUD безстрашний перед обличчям мейнстріму, а його гіперактивне живе шоу надало людям безпечний простір, щоб відчути різноманітні емоції.

Альбом “Weird!” – це плейлист для самостійного росту. Але це не означає, що все стало розмитим, оскільки YUNGBLUD курсує між різними емоціями з радісною усмішкою. Він не намагається бути ідеальним, але нова платівка повна стадіонних амбіцій.

В основі кожного треку лежить послання про віру в себе і про довіру своєму власному вибору, оскільки Харрісон має намір надихнути своїх шанувальників.

 

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Публикация от YUNGBLUD (@yungblud)

Теги: YUNGBLUD, альбом

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