12 лютого розпочинається Китайський новий рік, традиції святкування якого дуже відрізняються від усім нам звичних. 2021 рік буде роком Білого Металевого Бика.

#Букви розповідають, як саме святкують Новий рік у Китаї.

Коли саме святкують Новий рік

Дата святкування щороку змінюється і припадає на другий новий місяць після зимового сонцестояння 21 грудня. Зазвичай Новий рік у Китаї зустрічають в період між 21 січня і 20 лютого.

Цього року він почнеться 12 лютого і триватиме до 18 лютого.

Для китайців це буде 4719-ий рік.

Історія Китайського Нового року

Китайський новий рік, або Свято весни (Чуньцзе), має довгу історію.

Стародавній Китай був країною переважно хліборобів, тому саме завершення сільськогосподарських робіт, підготовка до нового сезону, наближення весни мали для селян велике значення.

Крім того, китайці у святкуванні Нового року вбачають певний символізм – початок нового життя і повне оновлення світу.

А щодо самого Нового року у китайців існує легенда.

Вона розповідає про страшне рогате чудовисько на ім’я Нянь, що жив у морських глибинах і виходив на суходіл раз на рік, аби розорити навколишні села і потягти з собою всіх, хто не встиг сховатися.

Так тривало довгий час, допоки китайці зовсім випадково не дізналися, що Нянь боїться червоного кольору та голосного шуму.

Звідси і пішла традиція прикрашати вулиці і будинки червоними ліхтарями, запускати феєрверки і підривати петарди, відлякуючи Няня і інших злих духів.

Як святкують Новий рік?

У цьому році через пандемію святкування, вочевидь, буде іншим. У багатьох країнах досі діють обмеження на забрання людей великими компаніями.

Перед Новим роком китайці зазвичай повертаються до своїх домівок, аби провести цей час у родинному колі. Через пандемію коронавірусу не всі зможуть це зробити, крім того, деякі країни вимагають від мандрівників пройти тестування на COVID-19 та навіть щеплення.

Перед початком святкування китайці ретельно прибирають помешкання, бо вже після настання Нового року це робити заборонено, щоб не вимести з домівки щастя та добробут.

Зазвичай на кілька днів призупиняють роботу школи, магазини та деякі підприємства, аби люди мали змогу провести час з родиною. Часто не працює навіть пошта. Тому це варто врахувати, якщо замовляти посилки з Китаю.

У цей період китайці їдять багато смачної їжі, наприклад, суп з локшиною, який має принести щастя на весь рік.

На свято китайці дарують подарунки, але не лише рідним, а й колегам чи сусідам. Традиційним подарунком є гроші, які кладуть в хунбао – конверт з червоного паперу.

Впродовж тижня китайці влаштовують маскарадні гуляння – вбираються в костюм дракона, – запускають гучні фейєрверки та салюти.

Вулиці міст прикрашають червоними ліхтариками, з’являються ярмарки з частуваннями. Китайці відвідують буддійські храми, де моляться про удачу.

Що не можна робити?

Не можна жалітися на свою долю, пліткувати, ображати чи конфліктувати.

Китайці вважають, що у цей період краще не робити операцій (крім екстрених).

Не варто давати гроші в борг.

Де ще святкують Китайський Новий рік?

В країнах, де проживає багато китайців – Сінгапурі, Малайзії, – деякі компанії дають китайським співробітникам вихідні, аби вони мали змогу поїхати додому.

А ще це свято популярне в Південно-Східній Азії – В’єтнамі, Лаосі, Таїланді.