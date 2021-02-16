Британський автовиробник Jaguar Land Rover (JLR) заявляє, що його люксовий бренд буде повністю електричним до 2025 року.

Про це пише видання The Verge.

Тим часом, його бренд Land Rover випустить свій перший повністю електричний автомобіль у 2024 році.

Перехід JLR буде фінансуватися за рахунок щорічних інвестицій у розмірі 2,5 млрд фунтів (близько 3,5 млрд доларів) в електрифікацію та пов’язані з нею технології.

Плани JLR амбітні, хоча раніше автовиробник не поспішав з електрифікацією.

У Jaguar є повністю електричний позашляховик – Jaguar I-Pace, який, як зазначає Bloomberg, щосили намагається завоювати популярність у більш авторитетних виробників електромобілів.

Варто зазначити, що в минулому році компанії довелося заплатити в ЄС штраф у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 48,7 мільйона доларів) за невиконання цільових показників щодо викидів вуглецю.

Перевага JLR полягає в тому, що Jaguar і раніше залишається маркою автомобілів преміум-класу, що дозволяє встановлювати високі ціни, необхідні для покриття вартості сучасних акумуляторів. Він також планує поділитися додатковими технологіями з материнською компанією Tata Motors, щоб знизити витрати на розробку.

Якщо все піде за планом, JLR очікує, що все Jaguar і 60 відсотків проданих Land Rover будуть автомобілями з нульовим рівнем викидів до 2030 року, коли на внутрішньому ринку Великої Британії буде заборонено продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

JLR сподівається досягти нульових викидів вуглецю до 2039 році.

Заборони на нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння були оголошені в багатьох країнах світу, наприклад, в Норвегії до 2025 року, у Франції до 2040 року і в Каліфорнії до 2035 року.