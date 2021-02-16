Про це пише видання The Verge.
Тим часом, його бренд Land Rover випустить свій перший повністю електричний автомобіль у 2024 році.
Перехід JLR буде фінансуватися за рахунок щорічних інвестицій у розмірі 2,5 млрд фунтів (близько 3,5 млрд доларів) в електрифікацію та пов’язані з нею технології.
Плани JLR амбітні, хоча раніше автовиробник не поспішав з електрифікацією.
У Jaguar є повністю електричний позашляховик – Jaguar I-Pace, який, як зазначає Bloomberg, щосили намагається завоювати популярність у більш авторитетних виробників електромобілів.
Варто зазначити, що в минулому році компанії довелося заплатити в ЄС штраф у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 48,7 мільйона доларів) за невиконання цільових показників щодо викидів вуглецю.
Перевага JLR полягає в тому, що Jaguar і раніше залишається маркою автомобілів преміум-класу, що дозволяє встановлювати високі ціни, необхідні для покриття вартості сучасних акумуляторів. Він також планує поділитися додатковими технологіями з материнською компанією Tata Motors, щоб знизити витрати на розробку.
Якщо все піде за планом, JLR очікує, що все Jaguar і 60 відсотків проданих Land Rover будуть автомобілями з нульовим рівнем викидів до 2030 року, коли на внутрішньому ринку Великої Британії буде заборонено продаж нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
JLR сподівається досягти нульових викидів вуглецю до 2039 році.
Заборони на нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння були оголошені в багатьох країнах світу, наприклад, в Норвегії до 2025 року, у Франції до 2040 року і в Каліфорнії до 2035 року.
- За одинадцять місяців 2020 року українську реєстрацію отримали 6,8 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. З-поміж них новими легковими електрокарами було лише 559 автівок.