Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Twitter.

Стрічка вийде у прокат у жовтні 2023 року. Друга частина офіційно адаптує решту роману Френка Герберта.

This is only the beginning… Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

“Я щойно отримав новини від Legendary про те, що ми офіційно просуваємося вперед з Dune: Part Two. Я мріяв адаптувати “Дюну” Френка Герберта, і я хочу подякувати фанатам, акторам і команді, Legendary і Warner Bros. за підтримку цієї мрії. Це лише початок”, – сказав режисер Дені Вільньов у коментарі виданню Deadline.

Офіційної інформації про акторський склад та кастинг поки немає.

Світова прем’єра першої частини фільму “Дюна” відбулась 22 жовтня 2021 року.

Це кіноадаптація однойменного роману Френка Герберта. Фільм розповість про міфічну подорож головного героя Пола Атріда. Він вирушить на небезпечну планету у Всесвіті, щоб урятувати майбутнє своєї родини й народу. Ворожі сили вступають у конфлікт через речовину, здатну розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, кому вдасться перемогти власні страхи.

Головну роль виконав Тімоті Шаламе. Крім нього у фільмі зіграли Зендея, Ребека Фергюсон, Оскар Айзек, Стеллан Скарсгард, Хав’єр Бардем, Джейсон Момоа, Джош Бролін, Дейв Батіста та Шарлотта Ремплінг.