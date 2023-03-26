У майбутньому фільмі "Джокер: Божевілля на двох" роль Харлі Квінн зіграє відома співачка Леді Гага (Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта). У мережі з'явилися фотографії, як виглядатиме костюм і грим акторки для фільму.

Про це повідомило Variety.

На світлинах, ймовірно, демонструють сцену великого натовпу. Під час неї поліцейські Готема супроводжують героїню Гаги до урядової будівлі.

Навколо збираються протестувальники з надписами: “Free Joker” (Свободу Джокеру), “Justice 4 Joker” (Справедливість для Джокера), “Joker Marry Me” (Джокер Виходь за мене заміж) тощо. Серед натовпу купа барвистих перук і масок клоунів.

Костюм для Леді Гаги зробила Аріанна Філліпс. Видання описує його створення, як межу між “загостреною чутливістю вихідного матеріалу коміксів і суворою естетикою першого фільму “Джокер”.

Гага, яка грає Харлі Квін, одягнута в червоний піджак і блузку з діамантовим принтом. Раніше публікували фотографії, де персонажі Хоакіна Фенікса (Джокер) та Леді Гаги (Харлі Квінн) обіймаються.

Довідка. Перша частина “Джокеру” мав шалений комерційний успіх, ставши найкасовішим фільмом з рейтингом R. Кінокартина отримала два “Оскари” — “Фенікс” за найкращу чоловічу роль і Хільдур Гуднадоттір за найкращу оригінальну музику.

Warner Bros. випустить “Джокер: Божевілля на двох” у кінотеатри 9 жовтня 2024 року.