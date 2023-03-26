Про це повідомило Variety.
На світлинах, ймовірно, демонструють сцену великого натовпу. Під час неї поліцейські Готема супроводжують героїню Гаги до урядової будівлі.
Навколо збираються протестувальники з надписами: “Free Joker” (Свободу Джокеру), “Justice 4 Joker” (Справедливість для Джокера), “Joker Marry Me” (Джокер Виходь за мене заміж) тощо. Серед натовпу купа барвистих перук і масок клоунів.
Костюм для Леді Гаги зробила Аріанна Філліпс. Видання описує його створення, як межу між “загостреною чутливістю вихідного матеріалу коміксів і суворою естетикою першого фільму “Джокер”.
Гага, яка грає Харлі Квін, одягнута в червоний піджак і блузку з діамантовим принтом. Раніше публікували фотографії, де персонажі Хоакіна Фенікса (Джокер) та Леді Гаги (Харлі Квінн) обіймаються.
Довідка. Перша частина “Джокеру” мав шалений комерційний успіх, ставши найкасовішим фільмом з рейтингом R. Кінокартина отримала два “Оскари” — “Фенікс” за найкращу чоловічу роль і Хільдур Гуднадоттір за найкращу оригінальну музику.
Warner Bros. випустить “Джокер: Божевілля на двох” у кінотеатри 9 жовтня 2024 року.
- На початку березня 2023 року опубліковано кадри із фільму “Джокер: Божевілля на двох”. Прем’єру стрічки заплановано на 4 жовтня 2024 року.
- 66-річний американський актор Віллем Дефо розповів, що хоче взяти участь у продовженні фільму “Джокер”, де головну роль зіграв Хоакін Фенікс, та описав деталі, ким бачить себе там.
- Режисер “Джокера” Тодд Філліпс підписав контракт зі студією Warner Bros на написання сценарію продовження.