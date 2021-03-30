Відео з’явилося на Youtube-каналі компанії.

У яскравому ролику творці серіалу розкрили, що прем’єра відбудеться 20 червня. Фанів дивуватимуть неймовірними сюжетними поворотами. Герої змагатимуться з гігантською комахою, інопланетними істотами та зі своїми клонами.

У п’ятому сезоні покажуть 10 епізодів.

Довідка. “Рік та Морті” – американський анімаційний серіал, створений Джастіном Ройландом і Деном Хармоні. Прем’єра першого сезону відбулася в грудні 2013 року. Попередній, четвертий сезон шоу складався з двох частин. Перші п’ять серій побачили світ в листопаді 2019 року, а решта п’ять – в травні 2020 го. Наразі невідомо, чи розділятимуть новий сезон на частини.