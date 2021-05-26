Їх опублікував сервіс Amazon Prime Video на сторінці фільму в Twitter.
He’ll do whatever it takes to save his family. @prattprattpratt stars in #TheTomorrowWar, coming July 2. pic.twitter.com/6moEPlHpzz
— TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) May 24, 2021
There’s no team without him. @SamRichardson stars in #TheTomorrowWar coming July 2. pic.twitter.com/X44BHiGGsc
— TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) May 24, 2021
We’re literally living on borrowed time. #TheTomorrowWar starring @Y_Strahovski is coming July 2. pic.twitter.com/ghAPiP8ILQ
— TheTomorrowWar (@TheTomorrowWar) May 24, 2021
За сюжетом з 2051 року одного разу прибувають військкоми, щоб рекрутувати новобранців на війну з прибульцями, яка у майбутньому в самому розпалі. У число призовників потрапляють зразковий сім’янин і шкільний вчитель Ден Форестер, а також геніальна вчена та її батько.
У головній ролі знявся Крісс Пратт. Також у фільмі беруть участь Дж. К. Сіммонс, Івонн Страховськи й Бетті Гілпін.
Режисер фільму – Кріс МакКей (“Лего Фільм: Бетмен”). Сценарист – Зак Дін (“24 години на життя”).
Прем’єра відбудеться на платформі 2 липня.
- Раніше стрімінговий сервіс Amazon Prime Video представив дебютний тизер-трейлер фантастичного бойовика “Війна майбутнього” (The Tomorrow War).