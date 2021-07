У Канаді почалися зйомки серіалу за відеогрою The Last of Us.

Фото зі зйомок з’явилися в Instagram Габрієля Луни, який грає роль Томмі, брата головного героя Джоела.

У кадрі можна побачити Педро Паскаля, який зіграє Джоела, Ніко Паркер, яка приєдналася до проєкту в ролі дочки головного героя Сари, режисера Кантемира Балагу.

Як передбачається, команда вже почала фільмування серіалу в Канаді. Луна підписав знімок словами: “Вже люблю цих хлопців”.

Сценарій для проєкту пише творець серіалу HBO “Чорнобиль” Крейг Мазін. Він же є виконавчим продюсером. другим виступає Ніл Дракманн, що є сценаристом і креативним директором гри The Last of Us, за якою знімають серіал.

Гра була розроблена Sony і Naughty Dog. Реліз відбувся у 2013 році, гра здобула високі оцінки критиків і користувачів і стала однією з найбільш продаваних відеоігор (1,3 млн копій за перший тиждень, до квітня 2018 року — понад 17 млн копій).

The Last of Us — це пригодницький хоррор на виживання від третьої особи. Події у The Last of Us розгортаються за 20 років після того, як сучасна цивілізація була зруйнована. В центрі сюжету — контрабандист Джоел і 14-річна Еллі. Дівчинка-підліток може бути ключем до ліків проти смертельної пандемії і Джоел має таємно вивезти її з жорсткою карантинної зони.